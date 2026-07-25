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НовостиПроисшествия25 июля 2026 10:45

На Ставрополье из-за заискрившегося трансформатора сгорел гектар сухой травы

Тушить его пришлось почти сутки
Татьяна ГУЩИНА
Сгорел гектар сухой травы. Фото: ПАСС СК

Сгорел гектар сухой травы. Фото: ПАСС СК

В Шпаковском округе Ставропольского края ликвидирован пожар, в результате которого сгорел один гектар сухой растительности. Возгорание произошло вечером 24 июля недалеко от хутора Садового.

По предварительной информации, причиной стал установленный трансформатор, от которого начал распространяться огонь. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной части №178 села Сенгилеевского Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, которые успешно справились с пламенем.

В пресс-службе ПАСС СК напомнили жителям о действующем с 1 июля особом противопожарном режиме. В этот период строго запрещено:

- разводить костры;

- проводить пожароопасные работы на открытых участках;

- сжигать стерню, мусор и остатки урожая;

- оставлять стеклянную тару и осколки, которые могут сработать как линза под солнцем.

Тех, кто заметит пожар, просят звонить по номеру 112.

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