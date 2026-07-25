В станице на Ставрополье для школьников построили беговую дорожку

На стадионе появилась беговая дорожка и ведущий к спортивным объектам тротуар. Фото: администрация Новоалександровского округа

В станице Кармалиновской на территории школы №8 появилось новое современное пространство для спорта. В рамках проекта «Бег в будущее» местный стадион получил пришкольную беговую дорожку, а к спортивным объектам теперь ведёт удобный тротуар.

Эта инициатива стала возможной благодаря тесному сотрудничеству администрации Новоалександровского округа, местных жителей и бизнеса в формате инициативного бюджетирования. На реализацию было направлено около 1,4 млн рублей. Важнее денег оказался вклад более тридцати волонтёров, которые бесплатно работали над благоустройством, доказав: совместный труд способен преобразить родной край.

«Этот инструмент отлично себя зарекомендовал. Он позволяет людям самим решать, какие объекты важнее всего, следить за расходами и контролировать стройку. До конца года мы планируем завершить ещё несколько таких проектов – всего их будет двенадцать», – рассказали в пресс-службе Новоалександровского округа.

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