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НовостиОбщество25 июля 2026 15:05

На Ставрополье ещё один водоём прошел санитарные нормы и разрешен для купания

Решение принял Роспотребнадзор на основании экспертизы, проведённой аккредитованными организациями с лабораторными исследованиями
Татьяна ГУЩИНА
Жителям и гостям региона рекомендуют отдыхать только на проверенных пляжах.

Жителям и гостям региона рекомендуют отдыхать только на проверенных пляжах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье стало на одно официальное место для купания больше – теперь их 34. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в список был добавлен пруд в селе Донском (Труновский округ), расположенный на территории детского лагеря «Колосок». Это единственный безопасный водоём для купания в данном округе.

Положительное заключение выдаётся только после того, как аккредитованные лаборатории проведут экспертизу и подтвердят соответствие воды санитарным нормам. Актуальный перечень всех утверждённых пляжей опубликован на сайте краевого управления Роспотребнадзора. Жителей и гостей региона призывают отдыхать исключительно в этих специально оборудованных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курортной зоне Пятигорска у фотографов изъяли орлов для фотосъемки с туристами. Птиц доставили в безопасное место, где их осмотрит орнитолог.

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