На Ставрополье на 101 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны

День Победы Андрей Николаевич встретил в освобожденной Праге. Фото: Соцсети Натальи Конкиной

В Петровском округе Ставрополья ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Андрей Николаевич Мальцев. В октябре 2025 года он отметил свой вековой юбилей, сообщила глава округа Наталья Конкина.

В Петровском округе Ставрополья скончался ветеран Великой Отечественной войны Андрей Николаевич Мальцев. Как сообщила глава округа Наталья Конкина, в октябре 2025 года он отпраздновал свое столетие.

«Его имя навсегда останется в славной истории нашей страны. Мы глубоко благодарны земляку за воинские подвиги и неоценимый вклад в освобождение Родины от фашистских захватчиков», – написала она в своих соцсетях.

Андрей Николаевич прошел суровую школу фронтовика, достойно выполняя долг солдата перед Отечеством. Его служба сапером была сопряжена с особым риском и стала важным шагом на пути к общей Победе.

Он воевал в рядах Красной Армии в составе четвертой танковой армии Первого Украинского фронта. Победный май сорок пятого года ветеран встретил в освобожденной Праге. За мужество награжден медалью «За взятие Праги», орденом Славы третьей степени, медалями Жукова и «За освобождение Берлина».

Лично Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин вручил ему две благодарности – за участие в штурме столицы Германии города Берлин и освобождении чехословацкой столицы Праги. Пережив все ужасы крупнейшей войны в истории человечества, Андрей Николаевич вернулся домой только через три года после её завершения, до конца дней оставаясь образцом стойкости, чести и достоинства.

«Для молодых поколений он был живым свидетелем великого народного подвига и надежным хранителем исторической памяти. Уход защитника Победы – это тяжелая утрата для всего нашего общества. Светлая память о нем будет вечно жить в сердцах потомков», – написала глава округа.

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