Губернатор Ставропольского края выразил соболезнования жителям Запорожья

Ставрополье скорбит с Запорожьем... Фото: пресс-служба губернатора СК.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в своих соцсетях пост, в котором выразил соболезнования жителям Запорожской области. Сегодня в результате обстрела ВСУ турбазы в поселке Кирилловка погибли мирные жители - 11 человек, среди которых четверо детей. Известно также о 16 пострадавших.

«От ставропольцев выражаю глубокие соболезнования жителям Запорожской области, - написал в своем сообщении глава Ставрополья. - В результате преступного, террористического удара со стороны ВСУ по турбазе погибли мирные люди, есть раненые. Среди погибших и пострадавших — дети».

Владимир Владимиров пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и написал, что сердцем разделяет боль семей, которые потеряли близких.

Напомним, ранее сообщалось, что Ставропольские школьники отправят подарки к 1 сентября сверстникам в Антрацит. Помимо стандартных принадлежностей, ребята вкладывают в рюкзаки письма и открытки с пожеланиями мира и успешной учебы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru