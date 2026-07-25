Ставропольские атлеты привезли две медали с первенства России по триатлу

Триатл представляет собой комплексную дисциплину с последовательной сменой этапов. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ростовской области на днях завершились всероссийские соревнования по современному пятиборью в формате триатл. Честь Ставрополья защищали атлеты из спортивной школы №5 города Ставрополя, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Триатл представляет собой комплексную дисциплину с последовательной сменой этапов. Участники демонстрируют мастерство в стрельбе из лазерного оружия, кроссе и плавании на открытой воде, стремясь показать минимальное общее время прохождения всех дистанций.

На старт вышли свыше 50 участников из различных регионов: Ростовской области, Луганской Народной Республики, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев.

«Успехом завершилось выступление наших юных спортсменов в возрастной категории 15-16 лет – сразу два представителя Ставрополя завоевали медали», – рассказали в мэрии.

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