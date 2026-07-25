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НовостиОбщество25 июля 2026 20:28

Производство утиного мяса наращивает позиции в Предгорье на Ставрополье

Основу ассортимента составляет охлаждённая продукция: тушки, филе, окорочка, фарш
Татьяна ГУЩИНА
За последние несколько лет поголовье птицы увеличилось почти на 11% и составило 50,7 тысячи особей.

За последние несколько лет поголовье птицы увеличилось почти на 11% и составило 50,7 тысячи особей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном районе Ставрополья местный агрокомплекс нарастил производство мяса утки. По данным окружной администрации, за последние несколько лет поголовье птицы увеличилось почти на 11% и составило 50,7 тысячи особей.

Ключевую долю в ассортименте занимают охлаждённые продукты: целые тушки, филе, окорочка и фарш. Готовая продукция реализуется как в пределах Ставропольского края, так и отправляется в другие субъекты России. Проект создания комплекса был запущен в 2017 году с целью укрепления продовольственной безопасности и программы импортозамещения. Общий объём вложенных инвестиций достиг 200 миллионов рублей.

Кроме основного направления по разведению уток, предприятие также выращивает гусей, кур и цесарок. Наличие собственных земельных угодий даёт возможность полностью обеспечивать птичье поголовье кормами собственного производства.

«Успехи нашего сельхозпредприятия – это прямой вклад в экономическое благополучие района. Мы наблюдаем создание новых рабочих мест в посёлках Чкалова и Подкумок, где находятся производственные цеха, рост налоговых поступлений и, что особенно важно, снабжение жителей качественными продуктами», – сообщил глава администрации Предгорного округа Николай Бондаренко.

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