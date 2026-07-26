Причины смертельного ДТП в Буденновске выясняет прокуратура

Прокуратура ведет проверку по факту ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Будённовске на улице Розы Люксембург произошла авария, унёсшая жизнь 17-летнего юноши. По данным Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель «Ниссана» пошёл на обгон, но не справился с манёвром и столкнулся с попутным автомобилем «БМВ». После удара оба водителя потеряли контроль над машинами: «Ниссан» опрокинулся, а «БМВ» врезался в бетонную тумбу. Смертельные травмы получил 17-летний пассажир «Ниссана», он скончался на месте до приезда скорой. Водители обеих иномарок госпитализированы с травмами.

Все участники ДТП - местные жители. Самому старшему из них было 19 лет. Он находился за рулём «Ниссана». Примечательно, что водительский стаж молодого человека составляет всего год, однако за это время он 44 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Прокуратура Ставропольского края начала проверку. В ходе неё будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Особое внимание при этом будет уделяться организации медицинской помощи пострадавшим.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru