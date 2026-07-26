Губернатор поздравил ставропольцев с Днем Военно-Морского Флота РФ

26 июля Россия празднует День Военно-Морского флота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. В этом году праздник тех, кто выбрал море делом жизни, а защиту Родины - смыслом существования выпал на 26 июля.

Ставрополье, казалось бы, край сухопутный - до моря сотни километров. Но здесь хорошо знают, что такое флотская служба. Тысячи ставропольцев несут службу на Балтике, на Тихом океане, в Чёрном и Северном морях.

Губернатор Владимир Владимиров в своём поздравлении отметил особую связь края с Северным флотом. Уже много лет Ставрополье поддерживает шефские отношения с 31-й дивизией атомных подводных лодок. Край отправляет гуманитарные грузы, проводит встречи с моряками, поддерживает их семьи.

«Ставрополье далеко от морских берегов, но наш край был и остаётся частью большой флотской семьи. Наши земляки служат в военном флоте, защищают Родину и с честью продолжают славные традиции российских моряков», - написал глава региона в своих соцсетях.

Губернатор поблагодарил всех военнослужащих и ветеранов ВМФ за мужество и верность присяге. Особые слова Владимир Владимиров адресовал тем, кто сегодня на боевом посту.

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