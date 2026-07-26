«Ураган века» задержал поезд Кисловодск - Санкт-Петербург

Мощный ураган изменил расписание поездов. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за непогоды в Ростовской области в расписание поездов, следующих с юга России, внесены изменения. Задержки коснулись девяти составов, включая поезд № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург. Вместо 13:49 он отправится не ранее 17:00.

Время отправления скорректировано также для поездов из Адлера, Новороссийска, Анапы, Ейска, Сириуса. Всем пассажирам направлены СМС-уведомления.

Железнодорожники делают всё возможное, чтобы сократить время задержек. Следить за актуальным расписанием можно в приложении, на сайте компании или по бесплатному телефону 8-800-775-00-00.

Мощный ливень с грозой и шквалистым ветром обрушился на Ростов вечером 25 июля. Небо в считанные минуты заволокло тучами, дождь лил сплошной стеной, шквалистый ветер сносил все на своем пути. В итоге, улицы вмиг превратились в бушующие реки, деревья падали на припаркованные машины и крыши домов, а десятки тысяч жителей остались без электричества и водоснабжения. От разгула стихии пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб. Ростовчане в соцсетях уже назвали случившееся «ураган века».

Напомним, в эти часы на территории Ставрополья действует штормовое предупреждение. До конца суток 26 июля, а также ночью и в первой половине дня 27 июля местами по краю ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

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