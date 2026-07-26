Ставропольские следователи разыскивает кураторов, готовивших теракт в Пятигорске

Многие детали дела составляют тайну следствия. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следователи, расследующие уголовное дело о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, сосредоточились на поиске организаторов преступлений. По версии следствия, за подготовкой атак стояли украинские кураторы, которые дистанционно руководили действиями исполнителей.

В интервью РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Александр Перепелицын заявил, что сейчас главная цель следствия - установить личности организаторов, их роли и каналы связи.

«Сейчас в фокусе нашего внимания находятся все ключевые направления одновременно, но с явным приоритетом на установление организаторов. Именно на них сейчас направлена основная оперативно-следственная работа - установление личностей, ролей и каналов связи. Проводятся допросы, судебные экспертизы, осмотры изъятых носителей и цифровых следов», - сказал Александр Перепелицын.

Глава СУ СКР России по Ставропольскому краю отметил, что многие детали дела, включая переписку с кураторами и результаты баллистических и взрывотехнических экспертиз, пока не разглашаются, так как они составляют тайну следствия.

Напомним, в июне 2026 года в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которые планировали теракты против сотрудников правоохранительных органов. У них изъяли самодельные взрывные устройства мощностью около двух кг в тротиловом эквиваленте, начинённые поражающими элементами. Обе женщины, по данным следствия, действовали по заданию украинских спецслужб.