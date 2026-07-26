В очередную красивую дату на Ставрополье поженились 37 пар

26.07.2026 на Ставрополье появилось 37 новых семей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 26 июля, на Ставрополье ещё 37 семейных союзов официально начали свою историю. Торжественные церемонии бракосочетания состоялись в отделах ЗАГС по Ленинскому району города Ставрополя и Минераловодскому району.

Популярность даты с «красивыми» цифрами вновь привлекла молодоженов, желающих закрепить свой союз в запоминающийся день – 26.07.2026. Подобные числа традиционно пользуются спросом у пар. До конца года будет еще девять «красивых» дат, популярных для заключения брака. В их числе – 08.08.2026, 09.09.2026, 10.10.2026 и другие.

В краевом Управлении ЗАГС напомнили, что подать заявление на регистрацию брака пары могут в любом отделе ЗАГС края.

«Стандартный срок ожидания церемонии составляет от одного до 12 месяцев, однако он может быть сокращён при наличии особых обстоятельств, таких как беременность или рождение ребёнка», - рассказали в Управлении ЗАГС Ставропольского края.