В Пятигорске произошел пожар на базе ФК «Машук-КМВ» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске на территории базы футбольного клуба «Машук-КМВ» разгорелся крупный пожар. Возгорание произошло в ночь на 26 июля приблизительно с 2:30 до 3:00. Единственному находившемуся там участнику команды удалось выбраться самостоятельно.

«Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды», – рассказали в пресс-службе команды ФК «Машук-КМВ».

По словам представителей футбольного клуба, огонь уничтожил всю экипировку клуба, инвентарь, технику, документацию и личные вещи сотрудников и игроков.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. В настоящее время на месте пожара работают специалисты. Они выясняют причины произошедшего, а также проводят следственные мероприятия.

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