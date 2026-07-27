Более 140 тысячам работающим пенсионерам увеличат пенсию на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В августе более 140 тысячам работающим пенсионерам на Ставрополье пересчитают пенсию. Корректировка носит индивидуальный характер. Это означает, что надбавку будут рассчитывать, исходя из размера страховых взносов и заработной платы пенсионера.

«Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, региональное Отделение Соцфонда осуществляет автоматически. Это значит, пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере», – рассказала управляющий Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Также прибавку могут получить и те, кто получает пенсию по потере кормильца. Это возможно при условии, что на его лицевой счет поступили дополнительные страховые взносы, которые не были учтены при первоначальном назначении выплаты.

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