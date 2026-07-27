Более 50 новых бизнес-проектов и 40 предпринимателей появились в Ставрополе

Фото: администрация города Ставрополя

Более 50 новых бизнес-проектов и 40 предпринимателей зарегистрировались в Ставрополе за первую половину 2026 года при поддержке «Дома предпринимательства». Площадка работает второй год и предназначена для помощи начинающим предпринимателям в развитии собственного дела.

«За первое полугодие 2026 года в “Доме предпринимательства” зарегистрировали более 40 новых предпринимателей, подготовили свыше 50 бизнес-проектов для получения социального контракта, также специалисты продолжают сопровождать инвестиционные инициативы», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Сотрудники площадки помогают с документацией, консультируют по вопросам бизнеса и проводят обучающие семинары. Также предпринимателям предоставляют специальное оборудование и помещение для работы.

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