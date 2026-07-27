В Ставропольском крае на выходных утонул 35-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье утонул 35-летний мужчина. Трагедия произошла 26 июля в районе станицы Каменнобродской в буферном водохранилище Егорлыкского канала.

«Причины происшествия устанавливаются», – написали в пресс-службе МЧС Ставропольского края.

Ранее, 15 июля, в Каспийском море в Дагестане утонул 15-летний подросток. Мальчика искали восемь спасателей, однако спустя 20 минут тело ребенка обнаружили очевидцы.

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