Медпомощь в дневном стационаре получили около 180 тысяч ставропольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 180 тысяч ставропольцев воспользовались услугами дневного стационара в 2025 году. Все услуги доступны по полису ОМС при наличии показаний и направления от врача.

«Формат дневного стационара позволяет оказывать пациентам полноценную медицинскую помощь, сохраняя привычный уклад жизни. Все услуги в дневном стационаре доступны по полису ОМС при наличии медицинских показаний и направления лечащего врача», – объяснила директор ТФОМС Ставропольского края Натела Павличенко.

Основное отличие от других видов лечения является – то, что пациент проделывает все медицинские процедуры днем, после чего может вернуться домой и заняться своими делами. Это также помогает грамотно распределять ресурсы больницы и оказывать медицинскую помощь большему количеству пациентов.

За первую половину 2026 года услугами дневного стационара воспользовались более 90 тысяч человек, на что из бюджета ТФОМС Ставропольского края заложили более 2,9 млрд рублей.

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