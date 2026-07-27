Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Жители семи населенных пунктов Минераловодского округа Ставрополья остались без воды 27 июля. Поломка произошла в районе 14 километра ФД, на водопроводе Д-225 пнд.
Под ограничения попадают такие населенные пункты, как:
– поселок Мирный,
– село Долина,
– село Прикумское,
– село Успеновка,
– село Дунаевка,
– село Еруслановка,
– село Орбельяновка.
Также без воды останутся социальные учреждения:
– больница в селе Прикумское,
– детский сад в селе Орбельяновка,
– школа и детский сад в селе Дунаевка.
Специалисты обещают закончить ремонтные работы и восстановить подачу воды к 16:00.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru