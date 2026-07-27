Жители семи населенных пунктов на Ставрополье остались без воды 27 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители семи населенных пунктов Минераловодского округа Ставрополья остались без воды 27 июля. Поломка произошла в районе 14 километра ФД, на водопроводе Д-225 пнд.

Под ограничения попадают такие населенные пункты, как:

– поселок Мирный,

– село Долина,

– село Прикумское,

– село Успеновка,

– село Дунаевка,

– село Еруслановка,

– село Орбельяновка.

Также без воды останутся социальные учреждения:

– больница в селе Прикумское,

– детский сад в селе Орбельяновка,

– школа и детский сад в селе Дунаевка.

Специалисты обещают закончить ремонтные работы и восстановить подачу воды к 16:00.

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