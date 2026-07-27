На Ставрополье на 60 дней остановили работу цеха по производству мяса и напитков

Фото: ГУФССП России по Ставропольскому краю

Судебные приставы на 60 дней остановили работу промышленного цеха по производству мяса и безалкогольных напитков в Предгорном округе на Ставрополье. Они обнаружили нарушения правил безопасности, которые угрожали жизни и здоровью сотрудников организации.

«Надзорными органами было выявлено несоблюдение требований действующего законодательства, выразившиеся в эксплуатации сети газопотребления под высоким давлением, представляющей 2 класс опасности», – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ставропольскому краю.

В результате суд признал компанию виновной и назначил наказание в виде остановки производства на 60 суток. В случае незаконного возобновления деятельности цеха его владельцу грозит уголовная ответственность.

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