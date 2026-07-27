Более 10 млн рублей задолжало предприятие сотрудникам на Ставрополье

Более 10 млн рублей задолжало сельскохозяйственное предприятие своим сотрудникам в Благодарненском округе на Ставрополье. Заработную плату получали не в полном объеме 68 человек.

«Прокуратура внесла руководителю юридического лица представление, а также возбудила в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

После вмешательства прокуратуры долги перед сотрудниками элеватора полностью погасили. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы избежать повторения нарушений трудового законодательства.

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