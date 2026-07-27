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НовостиОбщество27 июля 2026 11:01

Более 10 млн рублей задолжало предприятие сотрудникам на Ставрополье

Почти 70 работников элеватора не получали зарплату в полном объеме
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более 10 млн рублей задолжало предприятие сотрудникам на Ставрополье

Более 10 млн рублей задолжало предприятие сотрудникам на Ставрополье

Более 10 млн рублей задолжало сельскохозяйственное предприятие своим сотрудникам в Благодарненском округе на Ставрополье. Заработную плату получали не в полном объеме 68 человек.

«Прокуратура внесла руководителю юридического лица представление, а также возбудила в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

После вмешательства прокуратуры долги перед сотрудниками элеватора полностью погасили. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию, чтобы избежать повторения нарушений трудового законодательства.

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