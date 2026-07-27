Губернатор Ставрополья поручил повысить уровень информирования предпринимателей Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил повысить уровень информирования предпринимателей о мерах государственной поддержки своего дела. Такое заявление он сделал на заседание координационного совета по обеспечению экономической стабильности.

«Малое предпринимательство – это инициативные люди, которые хотят развиваться в нашем крае, которые создают рабочие места, уникальные продукты и услуги. Информация о мерах поддержки в Ставропольском крае должна быть максимально доступной. В том числе ею должны обладать ветераны СВО, которые рассматривают возможности попробовать свои силы в малом предпринимательстве», – рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

За январь-июнь 2026 года на 17% выросло количество малых и средних предприятий, а также число самозанятых в крае составляет приблизительно 365 тысяч человек. Начинающим предпринимателям доступен ряд направлений государственной поддержки, в особенности участникам СВО и их родным.

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