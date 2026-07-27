УФСБ Ставрополья предупреждает об опасности киберпреступлений и вербовки

УФСБ предупреждает об опасности киберпреступлений и вербовки Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

УФСБ России по Ставропольскому краю предупреждает об опасности киберпреступлений и вербовки жителей региона в террористическую деятельность. Силовики просят ставропольцев быть бдительными и аккуратными в интернете. Ведь сегодня аферисты стали более агрессивными и навязчивыми.

«Их главное оружие – не технологии, а психологическое давление. Практически каждая схема строится по одному принципу: человека пугают, вводят в стрессовое состояние и заставляют действовать быстро», – говорится в сообщении ставропольского УФСБ.

Ведомство также выделяет самые распространенные мошеннические схемы. Среди них – звонок от «службы безопасности банка», «сотрудника ФСБ» или «МВД», угроза оформления кредита, информация о «взломе Госуслуг», обвинение в финансировании запрещенных организаций, предложение в срочном порядке перевести деньги на «безопасный счёт».

Есть и признаки, по которым можно понять, что вы общаетесь с мошенником. Например, если поступает звонок якобы из госорганов и правоохранительных органов – это, вероятно, обман. Если во время разговора собеседник постоянно переключает на других «должностных лиц». Также «звоночком» считается и то, что вас не вызывают в соответствующие учреждения, откуда звонят, склоняют к участию в «операциях спецслужб», «секретных акциях», угрожают уголовной ответственностью за отказ участвовать или предупреждают о «государственной тайне» или иного рода «ответственности за разглашение». В подобном случае надо сразу же положить трубку и не слушать аферистов.

В случае, если вы сомневаетесь, следует обратиться напрямую в орган, из которого якобы поступал звонок. Также можно обратиться по телефону доверия УФСБ России по Ставрополью: (8652) 94-62-95 и в экстренные службы: 112.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru