За неделю жители Ставрополья перевели мошенникам более 39 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 39 млн рублей ставропольцы перевели мошенникам за неделю. Одной из жертв стала 48-летняя женщина, которая отдала аферистам 1,6 млн рублей. Под предлогом защиты сбережений преступники вынудили ее передать деньги, чтобы те смогли «проверить их на подлинность».

«Женщина выполнила указания, а через несколько дней получила обратно пакет с деньгами. Лишь позже она обнаружила, что вместо настоящих купюр ей подсунули сувенирные банкноты ”Банка приколов”», – объяснили преступную схему в пресс-службе МВД Ставропольского края.

Полиция Ставрополья предупреждает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о подозрительных переводах и не требуют «декларировать» деньги. Не передавайте средства посторонним, не сообщайте коды из СМС и пароли от банковских приложений.

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