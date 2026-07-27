РФС отреагировал на новости о пожаре на базе клуба «Машук-КМВ» в Пятигорске

Сгоревшая база футбольного клуба. Фото: прокуратура Ставропольского края

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на новость о пожаре на базе ФК «Машук-КМВ» в Пятигорске. В ночь на 26 июля огонь уничтожил третий этаж здания, в котором проживали спортсмены. За несколько часов сгорело все: клубная экипировка, инвентарь, техника, документы, а также личные вещи игроков, тренеров и сотрудников.

«РФС выражает слова поддержки футбольному клубу “Машук-КМВ”. Желаем игрокам, тренерскому штабу, сотрудникам клуба и болельщикам “Машук-КМВ” выдержки и сил. Вся футбольная семья России с вами в это трудное время», – говорится в сообщении футбольного союза.

Пока база клуба полыхала, игроки собирались встретиться в Астрахани на поле с местным «Волгарем». Несмотря на травмирующую новость, ставропольские футболисты победили со счетом 2:1.Сейчас прокуратура начала проверку и разбирается в причинах возгорания.

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