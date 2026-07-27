Директор фирмы украл 3,6 млн рублей при строительстве больницы на Ставрополье

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Арзгирском округе Ставрополья расследуют уголовное дело о многомиллионной краже при строительстве больницы. 33-летний предприниматель из соседней республики в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключил с минстроем контракт на 206 млн рублей. Его задачей было построить качественное медучреждение.

«Мужчина включил в акты о приемке выполненных работ заведомо ложные сведения о фактически использованных объемах материалов. Так, выявлена недостача поставленного бетона определенных марок, вместо которых были использованы другие низкокачественные, что привело к необоснованной экономии и последующему завышению стоимости работ», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Когда министерство получило данные, они выявили несовпадение данных с реальностью. Сотрудники пошли в прокуратуру, которая сразу начала проверку. Кражу 3,6 млн рублей быстро вскрыли:

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Сейчас правоохранительные органы собирают доказательства вины директора фирмы. Если суд признает его виновным в мошенничестве, фигуранту будет грозить до 10 лет колонии.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», – уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

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