Водитель пикапа погиб при столкновении с фурой в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель пикапа погиб при столкновении с фурой в Кузбассе. ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье 26 июля в Ижморском округе на федеральной трассе Р-255.

«По словам свидетелей, водитель SsangYong буксировал другой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 42-летний мужчина из Приморского края», – сообщают в издании VSE42.RU.

В городе Буденновск Ставропольского края в тот же день произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель «Ниссана» пошёл на обгон, но, не справившись с манёвром, столкнулся с попутным автомобилем «БМВ». После удара оба водителя потеряли контроль над машинами. Смертельные травмы получил 17-летний пассажир «Ниссана».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru