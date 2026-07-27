Более 20 школ Предгорья на Ставрополье обновят учебники и мебель к концу года

За счет средств краевого бюджета закуплено более 1,7 тысячи учебников по истории России и обществознанию. Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе до конца года школы получат средства из краевого бюджета на обновление материально-технической базы. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, будет проведено оснащение кабинетов химии, биологии, информатики, музыки и ИЗО. К работам приступят в августе.

Также полностью решен вопрос с учебной литературой. На сегодняшний день за счет средств краевого бюджета закуплено более 1,7 тысячи учебников по истории России и обществознанию на сумму 1,2 млн рублей. В прошлом году школы получили 16 тысяч экземпляров на сумму 11,1 млн рублей. Системно были обновлены школы: от книг и оборудования до мебели и капитальных стен.

«Так, в прошлом году в рамках регионального проекта 14 образовательных организаций получили поддержку на оснащение кабинетов ОБЖ и технологии. Модернизация проходит поэтапно и касается не только оборудования, но и зданий. Сегодня в рамках нацпроекта ведется капремонт начальной школы № 37 в селе Юца и школы № 20 в станице Суворовской», – сообщили в пресс-службе администрации Предгорного округа.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru