Заказники Ставрополья изучили молодые ученые Русского географического общества

В экспедиции приняли участие экологи, зоологи, географы, ботаники, картографы со всей России. Фото: Минприроды СК

На Ставрополье прошла экспедиция Молодежного движения Русского географического общества. Как рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, молодые ученые провели исследования в заказниках «Стрижамент», «Александровский» и «Бештаугорский», изучив их уникальные экосистемы. В экспедиции приняли участие экологи, зоологи, географы, ботаники, картографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Волгограда, Перми, Краснодара и других городов.

Так, в заказнике «Бештаугорский» участники экспедиции прошли по склонам гор Железная и Развалка, зафиксировали более 25 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Ставропольского края. Во время подъема на Бештау ученые оценили проходимость троп и изучили буково-грабовые леса, субальпийские остепнённые луга и группировки нагорных ксерофитов - растений, приспособленных к жизни на скалах.

«Полученные в ходе полевых работ данные станут частью масштабного труда по изучению заповедной природы России», – сообщили в министерстве.

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