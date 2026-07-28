Ставропольская спортсменка вошла в число сильнейших пловцов страны

Соревнования прошли в Калуге. Фото: пресс-служба администрации города.

На Первенстве России по плаванию среди юниоров, которое состоялось в Калуге, Анна Бережнова из Кисловодска завоевала бронзовую медаль. Спортсменка является воспитанницей городской спортшколы имени Г.А. Романенко.

Глава города Евгений Моисеев поздравил Анну и её тренера Алексея Тищенко с этим достижением, отметив, что это большая победа для всей кисловодской школы плавания. Он также упомянул о достойном выступлении других участников от города – Кирилла Потапова и Тимофея Артыкова.

«Поздравляю наших спортсменов, тренера и родителей с этим успехом. Уверен, впереди у ребят ещё немало ярких побед», – рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Напомним, ранее сообщалось, что Кисловодск собрал партию гуманитарки для бойцов СВО. Город-курорт направил в зону проведения спецоперации питьевую воду и маскировочные сети.

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