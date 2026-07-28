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НовостиОбщество28 июля 2026 3:30

За минувшую неделю клещи покусали более 140 жителей Ставрополья

Это на 11% меньше, чем за предыдущие семь дней
Татьяна ГУЩИНА
С начала года число обращений в медучреждения составило 3798.

С начала года число обращений в медучреждения составило 3798.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю опубликовало свежую сводку по ситуации с укусами клещей. Так, за прошедшую неделю жертвами паразитов стали 144 человека, а общее число пострадавших с начала года достигло 3798.

При этом эпидемическая обстановка осложняется: зарегистрировано 50 случаев клещевого боррелиоза (что на два случая больше предыдущих данных) и 10 случаев крымской геморрагической лихорадки.

В ответ на угрозу профильные службы ведут активную работу: обрабатывают от клещей территории образовательных и оздоровительных учреждений; проводят дезинсекцию пастбищ и мест массового отдыха людей; обеспечивают защиту крупного и мелкого рогатого скота для разрыва цепи передачи заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье на 60 дней остановили работу цеха по производству мяса и напитков. Судебные приставы обнаружили нарушения норм безопасности на предприятии.

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