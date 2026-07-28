Ставропольские врачи осмотрели 42 жителя Туркменского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольские врачи осмотрели 42 жителя Туркменского округа. Выезд осуществлялся в рамках регпроекта «За здоровье». Пациенты районной больницы могли получить консультацию врачей дерматологов, маммологов и гинекологов.

«В рамках реализации мероприятий проекта “За здоровье” мобильными медицинскими бригадами осмотрено 45 481 человек. Каждый такой выезд позволяет выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», – рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

У 14 из 42 осмотренных пациентов выявили подозрение на злокачественные опухоли. Для подтверждения или опровержения диагноза врачи назначили дополнительные анализы и исследования. Также для персонала районной больницы провели лекцию на тему патологий молочных желез.

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