В Железноводске из озера достали тело утонувшего 28-летнего мужчины

Фото: ПАСС Ставропольского края

В Железноводске в озере близ поселка Иноземцево утонул 28-летний мужчина. Трагедия произошла еще 24 июля в районе в озере Каррас. Днем 28 июля в МЧС сообщили, что тело погибшего нашли.

Мужчина с двумя товарищами, отплыв на катамаране от берега, начали прыгать в воду. Во время купания отдыхающий пожаловался на плохое самочувствие, после чего начал тонуть. Его знакомый попытался спасти его, однако сам чуть не утонул.

«Вернувшись на берег, граждане тут же сообщили о трагедии. В этот же вечер водолазы АСГ Ессентуков ПАСС СК вместе с коллегами приступили к поискам. Работу осложняла обширная площадь, так как очевидцам было непросто определить точное место случившегося», – рассказали в ПАСС Ставропольского края.

Утром 27 июля после нескольких дней поисков тело достали с глубины пяти метров. Обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

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