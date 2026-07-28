Рекордный за последние 10 лет урожай собрали в Арзгирском округе Ставрополья Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рекордный за последние 10 лет урожай пшеницы собрали в Арзгирском округе Ставрополья. Аграрии убрали уже на 98% площадей посевов – а это 115,9 тысячи гектаров. Урожайность одного гектара составила 39,5 центнера.

Россельхозцентр также провел апробацию семян на территории более 11,2 тысячи гектаров в 134 хозяйствах. Это необходимо, чтобы определить сортовые качества, степень засоренности и пораженность болезнями и вредителями.

«Специалисты продолжают фитомониторинг сельхозугодий. Особое внимание уделяется выявлению саранчовых вредителей. Истребительные мероприятия проведены на площади пяти тысяч гектаров», – рассказали в Россельхозцентре Ставропольского края.

Аграрии также проверяют качество озимых и яровых культур зерна. Уже проверили 34,97 тысячи тонн, из которых 10,5 тысячи – продовольственные, а остальные 24,47 тысячи – зерно пятого класса. Такое идет на корм скоту и птице.

На данный момент работники предприятий проводят декларирование и подготавливают документы, чтобы выпустить деклараций безопасности.

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