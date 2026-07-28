Губернатор Ставрополья напомнил о годовщине Дня Крещения Руси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров напомнил о годовщине Крещения Руси. Христианство приняли 1038 лет назад. Отмечают эту дату 28 июля.

Владимиров также заявил о важности события, объясняя это тем, что именно Крещение Руси исторически определило путь развития государства, а также способствовало формированию нравственного скелета общества.

«На протяжении веков нас объединяют любовь к своей стране, уважение к институту семьи, стремление защищать правду, справедливость, людей. Из поколения в поколение мы передаем эти ценности своим детям. Это часть духа и силы нашего народа, они с нами всегда», – рассказал в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

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