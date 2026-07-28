Старое озеро в Кисловодске стало первым сертифицированным пляжем Ставрополья

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске Старое озеро стало первым сертифицированным пляжем на Ставрополье. По итогам государственной квалификации ему присвоили первую категорию. Документ будет действовать три года и подтверждает, что у объекта соответствуют все требования безопасности, благоустройства и качества инфраструктуры.

«Теперь у жителей и гостей курорта есть не просто благоустроенная территория для отдыха, а официально классифицированный пляж, соответствующий всем необходимым нормам. Одними из критериев были наличие детской и спортивной площадки, а также высокие стандарты качества и безопасности», – заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Он добавил, что после получения квалификации власти могут гордо приглашать гостей на пляж Старого озера, хотя Кисловодск не морской курорт. Первая категория также открывает возможности для развития инфраструктуры и участия в нацпроекте «Туризм и гостеприимство».

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