Плодохранилище на 30 тысяч тонн запустят в Невинномысске Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Плодохранилище на 30 тысяч тонн запустят в Невинномысске. Достроить и ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2026 года. На Ставрополье всего 6,8 тысячи гектаров садов, из которых 4,7 тысячи уже плодоносят, а остальные еще молодые.

«До конца года в Невинномысске планируется запустить крупное плодохранилище, рассчитанное на одновременное размещение 30 тысяч тонн продукции. Благодаря этому фрукты можно будет дольше сохранять и равномернее поставлять в магазины», – рассказал в интервью Life.ru губернатор Владимир Владимиров.

В прошлом году с территории ставропольских садов собрали 65 тысяч тонн фруктов. Однако в этом году ожидается понижение этого результата, так как погода для косточковых культур в этом сезоне была непростой. Несмотря на это, аграрии обещают хороший урожай яблок и груш.

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