Ставропольцы могут заказать в МТС новые смартфоны серии HUAWEI Pura90s

Китайские компании задают тренды на российском рынке. Фото: предоставлено МТС

МТС открыла предзаказ на флагманскую серию HUAWEI Pura90s с мощным зумом и ярким летним дизайном, а также запустила продажи обновленных наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S в новом оформлении.

Модель Pro Max доступна в пудрово-розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и черном цветах, Pro – в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном. Цены на смартфоны – от 64 990 до 94 990 рублей (до 31 июля действует скидка 10 тыс. рублей). Стоимость наушников, представленных в синем и серебристом цветах – 22 990 рублей.

Емкость батареи – 6000 мАч, у Pro зарядка 66 Вт, у Pro Max – 100 Вт.

Смартфон представлен в разных цветах. Фото: предоставлено МТС

Флагман HUAWEI Pura 90s Pro Max получил 200 МП телеобъектив с большим сенсором для детализированных снимков на дальних дистанциях и аппаратную обработку RAW для 20-кратного зума и видео. Стабилизация CIPA 7.0 снижает смазывание при движении. Основная 50 МП камера с сенсором RYYB передает насыщенные портреты с контрастным светом, дополненная ультраширокоугольным объективом на 40 МП и 13 МП фронталкой. Экран защищен устойчивым к царапинам и отпечаткам стеклом Kunlun Glass, уменьшающим блики до 70%.

ИИ интегрирован во все этапы работы со снимками: функции «Композиция», «Удаление бликов» и «Перемещение» помогают выстраивать кадр, убирать отражения и редактировать объекты. Голосовой помощник Celia (Селия) ищет ответы, генерирует контент, управляет задачами и помогает в путешествиях.

Как отметил коммерческий директор МТС Алексей Помозов, китайские компании задают тренды на российском рынке: в I полугодии 2026 года их доля превысила 70%. HUAWEI уверенно лидирует в премиум-сегменте:

«Высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам».

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