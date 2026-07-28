На Ставрополье повышают лимиты топлива до 30-50 литров на одну машину Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье повышают лимиты до 30-50 литров топлива на одну машину, а некоторые топливные компании и вовсе сняли ограничения. За прошедшие сутки автомобилистам продали 2700 тонн бензина. В крае также продолжают действовать ограничения на служебный транспорт для чиновников.

«В целом, можно ситуацию с топливом в крае можно назвать стабилизировавшийся», – рассказал замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Василий Глушаков.

Также продолжают вести работу по сельхозпредприятиям. Сейчас создают запасы горючего на август и сентябрь, что позволит беспроблемно завершить сельскохозяйственные работы в этом году.

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