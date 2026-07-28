Эколог Голубитченко: пауки-каракурты не приживутся на Кубани из-за климата

Опасные пауки не приживутся на Кубани из-за влажных зим Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Опасные пауки-каракурты начали появляться в регионах России, где их раньше не бывало. Речь идет именно о ядовитых среднеазиатских видах, одних из самых опасных в Евразии. Известно, что членистоногие оказались не только в привычных степях и полупустынях вроде Ростовской области, Калмыкии, Дагестана, Ставрополья, но и в других – Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Все это связали с потеплением.

Почему пауки-каракурты не смогут прижиться на Кубани, Бизнес ФМ Краснодар рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. По его словам, членистоногим не угодит местный климат – влажная зима. Ведь они привыкли к более сухому степному и полустепному образу жизни.

«Для них эти условия неподходящие для длительной жизни и особенно для размножения. Поэтому вероятность появления каракуртов я оцениваю как низкую. Только самый северо-восток края, может быть, каракурты смогут заселить, если будет дальнейшее увеличение температуры и процесс опустынивания из севера Ставропольского края и Калмыкии дойдёт и до северо-востока Краснодарского края», – объясняет эксперт.

На вопрос, насколько опасны эти пауки, Голубитченко пояснил: в яде каракуртов, помимо пищеварительных ферментов, содержащихся у каждого паука, есть еще и мощный нейротоксин. Вещество может привести к параличу, остановке сердца и дыхания.

«Каракурты и родственные им пауки хорошо описываются народным названием “Черная вдова”. Они чёрные-чёрные, иногда с сине-чёрным отливом, очень редкими волосками или совершенно голые. Гладкие, блестящие. На брюшке у них либо красные пятнышки, либо белые черточки. Обычно они парные на обеих сторонах брюшка, относительно его центра симметрично».

Эксперт чуть успокоил: укус возможен только при прямом контакте с пауком – если его, например, прижать к телу, или когда он окажется на одежде или в обуви. Чтобы избежать этой неприятности, Вениамин Голубитченко посоветовал вытряхивать обувь, прежде чем обувать, осматривать одежду и не лезть руками в труднодоступные места на природе. Это спасет не только от каракуртов, но и от скорпионов, ос, пчел, змей.

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