Жительницу Ставрополья могут оштрафовать за съемку последствий атаки БПЛА

Жительницу Ставрополья могут оштрафовать за съемку работы ПВО Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Штраф за съемку последствий атаки вражеских дронов грозит жительнице Михайловска на Ставрополье. МВД предупреждает жителей и гостей края об ответственности, грозящей за публикацию подобных материалов. Правила ужесточились с февраля 2026 года.

За создание и распространение такого контента можно получить штрафы в размере:

для граждан – в размере от 1 до 3 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Так, например, 32-летняя жительница Михайловска засняла и опубликовала кадры атаки вражеских дронов. Сейчас решается вопрос о ее привлечении к административной ответственности.

«Чтобы уберечь себя от проблем, не доставайте телефон, если видите пролет БПЛА или работу ПВО, взрывы, пожары на критических объектах, военную технику, блокпосты, перемещение военных колонн. Не пересылайте чужие видео и не снимайте даже “для себя”. Не публикуйте в соцсетях, мессенджерах, чатах, даже если вам кажется, что “все уже выложили”, – это не снимает с вас ответственности. Объясните близким, особенно детям и пожилым родственникам, что данные действия влекут правовые последствия», – предупредили в пресс-службе МВД Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru