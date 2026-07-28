Часть жителей Кавминвод останутся без воды 30 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На КМВ 30 июля без воды останутся жители Кисловодска, Ессентуков, а также Предгорного округа. Это связали с ремонтными работами, которые проведут на водоводе Эшкаконского гидроузла на территории Карачаево-Черкессии.

«В связи с проведением плановых ремонтных работ с 8:00 30 июля 2026 года до завершения производства работ будет частично снижено давление и временно прекращена подача воды для части абонентов», – сообщили в местной ресурсоснабжающей организации.

В Кисловодске воду отключат для 6430 абонентов. На время ограничения будет организован подвоз воды автоцистернами предприятия, по заявкам в диспетчерскую службу: 8(87937) 6-21-10.

В Ессентуках воду также будут подвозить автоцистернами по заявкам, поступившим в диспетчерскую службу: 8 (87934) 6-06-26, 6-56-79.

В Предгорном округе автоцистерну также будут доставлять жителям отключенных улиц. Ее можно заказать по номеру: 8(87961) 5-39-73, 5-19-29.

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