До 9 августа продлили ограничения на пребывание и отдых в лесах Ставрополья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае до 9 августа продлили ограничения на пребывание и отдых в лесах. Приказ подписали в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ограничения на въезд действуют с 1 июля. В лесах также появились аншлаги с информацией о правилах поведения на пожароопасной территории.

«Напоминаем, что на время действия ограничения запрещен въезд транспортных средств и проведение определенных видов работ», – предупредили в минприроды Ставрополья.

Ограничения распространяются в основном на водителей. Для них установили шлагбаумы и перекопали 40 съездов. Исключением стали: сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, детских лагерей, санаториев, экологических троп, специально оборудованных мест отдыха, а также сбор для собственных нужд ягод, орехов, грибов и других лесных ресурсов.

Напомним, в Ставропольском крае с 1 июля действует особый противопожарный режим. Власти ввели дополнительные требования соблюдения безопасности на фоне жаркой и сухой погоды, которая повышает риск возгораний и лесных пожаров.

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