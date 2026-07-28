Аграрии Предгорья на Ставрополье угостят картошкой гостей фестиваля урожая

Площадка «Овощи» станет центром прикладной дегустации. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Предгорный округ Ставрополья завершает подготовку к центральному аграрному событию сезона. Традиционный «День поля» пройдет в последний день июля. В этом году ключевым пунктом деловой программы станет масштабная дегустация свежих овощей. Продукция, выращенная с применением современных российских технологий, будет подана гостям непосредственно с поля.

Площадкой мероприятия выбрано одно из крестьянско-фермерских хозяйств в станице Боргустанской. Программа выстроена по принципу полного цикла: от научной разработки и возделывания культур до оценки вкуса и качества.

Для участников будет организована работа на трех демонстрационных площадках. На площадке «Картофель» представят новые отечественные сорта. Площадка «Овощи» станет центром прикладной дегустации. Специалисты и гости в открытом формате оценят урожайность, товарный вид и устойчивость культур, а также непосредственно в поле попробуют десятки сортов и гибридов. Третьим блоком станет показ техники в действии. Предусмотрена специальная программа для гостей с детьми.

По словам сотрудников администрации округа, День поля» перестал быть узкопрофильным смотром техники. Сегодня это семейный фестиваль высоких агростандартов.

«Продукция, которую мы показываем в поле, завтра окажется на столах жителей округа и всего края. Когда аграрии и потребители вместе оценивают урожай, формируется атмосфера доверия к качеству. Открытая демонстрация реальных результатов - лучший стимул для развития отрасли, и мы видим серьезный интерес инвесторов к нашей территории. Такие события подтверждают: Предгорный округ делает ставку на умное земледелие и стабильные показатели качества», – рассказали в пресс-службе администрации округа.

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