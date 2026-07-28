На Ставрополье следователи проводят проверку после ДТП маршрутки с иномаркой

Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Прокуратура и следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю проверяют обстоятельства аварии в краевом центре. Днём 28 июля 2026 года на улице Серова водитель маршрутного такси допустил столкновение с легковым автомобилем, выехав на полосу встречного движения.

По данным краевого управления ГАИ, авария произошла около 11:35 мск на улице Серова. Водитель маршрутки потерял управление и выехал на полосу встречного движения. В результате манёвра микроавтобус врезался в припаркованный автомобиль Renault, который от удара по инерции столкнулся с BMW.

В региональном СК уточнили, что в происшествии пострадали две пассажирки маршрутки – женщины 43 и 55 лет были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

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