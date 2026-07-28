В Ставрополе выявили нарушения на парковках для инвалидов

Благодаря проверкам нарушений становится меньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе усилили контроль за использованием парковочных мест, предназначенных для инвалидов. Специалисты сверяют данные с Федеральным реестром, чтобы выявить нарушителей – как тех, кто паркуется под запрещающим знаком без права на льготу, так и тех, кто имеет право, но не установил соответствующий знак на автомобиле.

Остановка даже на несколько минут в таких зонах грозит штрафом в 5000 рублей и эвакуацией автомобиля на спецстоянку, что повлечёт дополнительные расходы. По словам заместителя руководителя комитета труда и соцзащиты населения Екатерины Запорожцевой, благодаря проверкам количество нарушений заметно снизилось.

«Мы можем фиксировать тот факт, что значительно сократилось число случаев неправомерной парковки на местах для инвалидов», – рассказала она.

Кроме того, реагируя на обращения горожан, администрация города увеличила количество специализированных парковок у социальных объектов.

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