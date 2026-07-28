В Минераловодском округе на Ставрополье 29 июля отключат воду в 12 селах

Будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В связи с регламентными работами на очистных сооружениях водоснабжения (ОСВ) для части абонентов Минераловодского округа 29 июля будет снижена подача воды. Об этом сообщает краевая ресурсоснабжающая организация.

«Завтра будет временно снижена подача воды от очистных сооружений водоснабжения села Солуно-Дмитриевское в районе хутора Перевальный для следующих населенных пунктов: с. Марьины Колодцы, х. Весёлый, х. Старотарка, х. Безивановка, Апанасенко, с. Розовка, х. Утренняя Долина, с. Греческое, х. Сухая Падина, с. Нагутское, с.Нижняя Александровка, х. Перевальный», – говорится в сообщении.

По данным водоснабжающей организации, это связано с проведением плановой промывки одного из четырёх фильтров на станции водоподготовки, что предусмотрено регламентом технического обслуживания оборудования. В зоне снижения давления на Северном групповом водопроводе ожидается ухудшение параметров водоснабжения в течение всего дня.

Сроки восстановления штатного режима подачи воды будут объявлены дополнительно по мере завершения работ. Жителям округа рекомендуется сделать необходимый запас воды на период проведения промывки. При этом будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. Заявки принимаются по телефону диспетчерской службы: 8 (87922) 5-57-67.

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