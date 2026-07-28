Пятерых подростков будут судить на Ставрополье за утаивание подготовки теракта

Обвиняемые не сообщили в полицию, а решили промолчать. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае перед судом предстанут пятеро жителей Андроповского округа за сокрытие информации о подготовке преступлений террористического характера. Четверо из обвиняемых – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, ещё одному фигуранту исполнилось 18.

По данным СУ СКР по краю, в 2025 году подростки узнали, что их знакомый вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию и пытался вербовать новых участников. Вместо того чтобы сообщить об этом в правоохранительные органы, они замолчали эти факты.

В отношении всех пятерых возбуждено уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении». Им грозит наказание вплоть до одного года лишения свободы, принудительных работ или штрафа до 100 тысяч рублей. В данный момент расследование завершено только в отношении 15-летнего участника группы, остальные материалы всё ещё находятся в работе.

Правоохранительные органы подчёркивают: ответственность за несообщение о терактах наступает независимо от возраста виновных.

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