26 врачей переехали с начала года в села Ставрополья и получили госвыплату

В 2026 году земские выплаты получили уже 26 специалистов, привлечённых на рабочие места. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае этом году 26 медицинских работников переехали в село и получили единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что дефицит кадров в сельской местности постепенно сокращается.

Привлечение специалистов является частью нацпроекта и направлено на обеспечение доступности качественной медицины для жителей отдалённых территорий.

Всего с момента старта программ в 2012 году поддержку на Ставрополье получил 1521 медработник (1426 врачей и 102 представителя среднего звена). Только за прошлый год участниками стали 90 специалистов.

Кроме того, в регионе развивается система целевого обучения: в 2025 году 294 молодых специалиста приступили к работе по направлению, а на новый учебный год для этих целей выделено 400 бюджетных мест в местных медицинских вузах.

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