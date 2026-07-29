Почти 10 часов на Ставрополье действовал режим беспилотной опасности Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье почти 10 часов действовал режим беспилотной опасности. О его отмене в своих соцсетях сообщил губернатор края Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Сигнал о прекращении действия режима поступил 29 июля в 5:41. Его ввели в 20:51 28 июля. За время действия беспилотной опасности экстренные службы края ни о каких происшествиях не сообщали.

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