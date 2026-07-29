Второй этап опашки территорий проводят в Ставрополе

Фото: администрация города Ставрополя

В Ставрополе продолжают противопожарную опашку территорий. Эти мероприятия направлены на защиту территорий от пожаров. Власти также заявили, что разъясняют об опасности возгораний и проделанной работе местным жителям.

«Всего в рамках второго этапа выполним опашку почти 95 километров территорий. Порядка 62 километров полос уже обновили. Эти барьеры создают преграду для распространения огня и позволяют оперативно реагировать на возникающие угрозы. Также в городских лесах продолжаются плановые санитарные рубки и обновление минерализованных полос, – заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В этом году выявили 25 пожароопасных направлений, на которых работают более 60 специалистов и 15 единиц техники. А с 1 июля начал действовать особый противопожарный режим. Власти ввели дополнительные требования соблюдения безопасности на фоне жаркой и сухой погоды, которая традиционно повышает риск возгораний.

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